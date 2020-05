Nach zwei vorbereiteten Choreografien mussten die Paare dann zeigen, dass sie auch improvisieren können. Beim "Impro Dance even more extreme" zogen die Teilnehmer jeweils einen Tanz, dann ging es in die Umkleidekabine. Dort durften sich die Profitänzer anhören, zu welchem Lied getanzt werden sollte. Nach eineinhalb Minuten Umkleidezeit erhielten die Profis dann gerade mal 30 Sekunden, um ihre Partner auf den Tanz vorzubereiten.