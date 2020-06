Aus für Restaurant In der Glocke breitet sich Stille aus

Dem Lokal ist die persönliche Handschrift der Familientradition anzusehen. Überall hängen Uhren. So wie Schillers Glocke auch als Zeitmesser fungierte, entwickelte Andreas Glocks Vater Ernst einen Faible dafür, sogenannte Wandregulatoren in seinem Lokal auszustellen. Insgesamt 114 der urigen Uhren schmücken die Räume des Lokals mit seinen 80 Plätzen. Und auch die Tierwelt ist zahlreich vertreten. Ein Reh schaut den Gast an, wenn er aus der oberen Etage in Richtung Jagdzimmer mit seinen 37 Sitzplätzen hinabsteigt. „Wir sind selbst Jäger“, erklärt Andreas Glock. Zahlreiche präparierte Tiere ziehen die Blicke auf sich. Sogar ein Wolf pirscht hinter einer Vitrine im Jagdzimmer durch eine kleine Naturlandschaft. „Er stammt aber nicht von hier, sondern aus Bulgarien“, erklärt Andreas Glock schmunzelnd, denn sein Vater Ernst habe sich immer einen Spaß daraus gemacht, Gästen zunächst zu erzählen, dass er das Tier in heimischen Landen erlegt habe.