Aus für Marbacher Firma VW Betz schließt den Betrieb

Die Kunden von VW Betz müssen sich hingegen andere Werkstätten suchen. Nicht wenige von ihnen sind mit Leasing- oder Dienstfahrzeugen an eine VW-Vertragswerkstatt gebunden. „Wir erwarten Zulauf“, sagt Erwin Ebner, Geschäftsführer des gleichnamigen Großbottwarer Autohauses und der Sevo Automobile GmbH mit Standorten in Großbottwar, Bönnigheim und Kirchheim. Bereits nachdem VW Betz im Jahr 2016 sein Autohaus in Murr verkauft hatte, habe er „einen gewissen Zustrom“ wahrgenommen, so Ebner. Die Kunden hätten die freie Wahl zwischen den Standorten, die in der Nähe von Marbach liegen. Nach der Aufgabe des Betriebsgeländes könne er sich nicht vorstellen, dass sich angesichts der unklaren Entwicklung auf dem Automarkt ein Unternehmer als VW-Vertragshändler auf einem neuen Gelände in Marbach niederlasse. Zwar könne sich auch eine freie Werkstatt bei VW bewerben, doch sei das mit großen Investitionen verbunden.