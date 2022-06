Aus für den Verbrennermotor Ab 2035 nur noch CO2-freie Neuwagen in der EU

Mehr als 16 Stunden haben die EU-Umweltminister über Teile eines großen EU-Klimaschutzpakets gerungen – nun ist beschlossen: In der EU sollen ab dem Jahr 2035 nur noch Neuwagen ohne CO2-Ausstoß zugelassen werden. Die Umweltministerinnen und Umweltminister der 27 EU-Staaten einigten sich in der Nacht auf Mittwoch in Luxemburg auf das Aus für Autos mit Benzin- und Dieselantrieb. Die Zukunft soll damit Elektroautos gehören. Die Vereinbarung lässt auf Drängen Deutschlands aber die Möglichkeit offen, dass mit sogenannten E-Fuels betriebene Neuwagen mit Verbrennungsmotoren auch nach 2035 zugelassen werden können.