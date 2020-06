Aus dem Tagebuch eines Frachtschiffs Unter vollen Segeln

Amsterdam/Berlin/Stuttgart - Erst durch die Karibik segeln, dann über die Azoren zurück nach Amsterdam segeln – so lautetet der ungewöhnliche Auftrag, mit dem für den Fotografen Pierre Fromentin ein Jugendtraum in Erfüllung ging. Die niederländische Firma Fairtransport wollte, dass er die Arbeit an Bord ihres Frachtseglers Tres Hombres dokumentiert.