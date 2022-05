Aus allen Nähten Husten: Knyphausens Indie-Supergruppe

Am besten kommt Knyphausen im Duett "Dasein" mit der Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger zur Geltung, seinem Label zufolge "die in szenischen Miniaturen geschilderte tragische Lebensliebesgeschichte eines anonymen Paares". Schon jetzt eines der berührendsten deutschen Lieder des Jahres - die Band erklärt es so: "Als sie am Tag der Aufnahme, einem hellen Wintervormittag, die Straße entlang gewippt kam, bester Laune, sang Sophie bereits die ersten Zeilen und grinste uns an: "Das wird künftig bestimmt viel auf Beerdigungen gespielt." Kaum weniger melancholisch klingt der Husten-Sänger im prächtigen "Wind in den Antennen".