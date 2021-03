Auktions-Rekord 69 Millionen Dollar für digitales Kunstwerk

In den vergangenen Monaten sorgten mit dem Verkauf von NFT-Dateien erzielte Preise immer wieder für Schlagzeilen. Grimes, Popmusikerin und Partnerin von Tesla-Milliardär Elon Musk, verkaufte eine Reihe kurzer Videos für insgesamt rund sechs Millionen Dollar. Ein Clip, in dem Basketball-Star LeBron James den Ball in den Korb hämmert, wechselte für mehr als 200 000 Dollar den Besitzer.

Twitter-Chef Jack Dorsey versteigert aktuell eine digitale Kopie des allerersten Tweets aus dem Jahr 2006, den jeder nach wie vor im Netz sehen kann. Das höchste Gebot liegt bei 2,5 Millionen Dollar. Käufer spekulieren darauf, dass die Dateien mit NFT-Zertifikat irgendwann so viel wert sein könnten wie heute seltene Sammelkarten von Baseball-Spielern.

Beeple, Jahrgang 1981, wurde schon vor der Auktion bei Christie's zu einem Star der Digitalkunst-Szene. Im Dezember verkaufte er eine Kollektion aus 20 NFT-Bildern für 3,5 Millionen Dollar. Im Februar wechselte sein Werk "Crossroads", das Donald Trump als Verlierer der US-Präsidentenwahl zeigt, für 6,6 Millionen Dollar den Besitzer.

Nach spezialisierten Plattformen sprang nun Christie's auf den Zug auf. Das Auktionshaus setzte vor der Versteigerung keinen Schätzpreis an - weil der NFT-Markt so neu sei, wie sein Experte Noah Davis am Freitag im TV-Sender CNBC sagte. Man wisse zwar nicht, wie sich der Wert digitaler Kunstwerke in Zukunft entwickeln werde. Er denke aber nicht, dass es ein einmaliges Ereignis war - sondern dass die Auktion den Wert digitaler Kunst als Sammel-Objekt bestätigt habe.

Die renommierten Auktionshäuser kämpfen darum, jüngere Kundschaft anzulocken. Mehr als die Hälfte der 33 Bieter wurden in den Jahren 1981 bis 1996 geboren, teilte Christie's nach der Auktion am Donnerstag mit. Der Käufer der gut 319 Megabyte großen Datei kann immerhin soweit reinzoomen, dass er sich jedes einzelne Bild der Collage ansehen kann - auch wenn bei zu hoher Vergrößerung die einzelnen Pixel sichtbar werden.

