New York - Gitarren, Songtexte und andere Besitztümer von "American Pie"-Sänger Don McLean sind am Freitag (Ortszeit) in New York versteigert worden. Eine Akustikgitarre, Martin 00-21 aus dem Jahr 1969, mit der McLean unter anderem seinen Hit-Song "Vincent (Starry, Starry Night)" aufgenommen hatte, brachte gut 156.000 Dollar (150.400 Euro) ein. Eine wertvolle Rolex-Uhr fand für rund 35.000 Dollar einen neuen Besitzer, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.