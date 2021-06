Auktion Ehemaliges Auto von Prinzessin Diana wird versteigert

Nur wenige Tage nach der neuen Auktion, an ihrem 60. Geburtstag am 1. Juli, sollen die Söhne William und Harry in London eine Statue von "Lady Di" einweihen. Beide Prinzen haben ihren Töchtern den Namen Diana als einen Vornamen gegeben.

