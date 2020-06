Augustus Intelligence CDU-Abgeordneter Amthor räumt „Fehler“ wegen Lobbyarbeit ein

Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet, Amthor habe in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für das Unternehmen Lobbyarbeit betrieben. Der dem Magazin vorliegende Entwurf des Schreibens sei im September 2018 auf dem Briefpapier des Deutschen Bundestags verfasst worden und vor dem Versenden im Unternehmen kursiert. Darin habe Amthor das Start-up gelobt und Altmaier um politische Unterstützung gebeten. Das Schreiben sei am 2. Oktober im Wirtschaftsministerium eingegangen.