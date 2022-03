Augsburg Nachbarin sperrt junge Kifferinnen aufs Dach

Eine Frau hat zwei junge Kifferinnen in Augsburg wohl aus Versehen in eine missliche Lage und schließlich in die Hände der Polizei gebracht. Wie die Polizei mitteilte, waren eine 16- und eine 18-Jährige auf ein Dach geklettert, um einen Joint zu rauchen. Die nichts ahnende Nachbarin habe das Dachfenster geschlossen und ihnen so den Rückweg versperrt.