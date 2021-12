Aufwendige Krippe Mit Engelsgeduld fürs große Fest geschafft

Holz ist die große Leidenschaft des Maschinenbau-Ingenieurs. Der Metaller, ein gebürtiger Schwarzwälder, liebt den warmen Naturstoff. Schreiner – das wäre sogar was für ihn gewesen. Die Arbeit mit Holz macht ihn besonders glücklich. „In der Werkstatt kann man abschalten und entspannen“, erklärt Bihl. Viele hundert Arbeitsstunden stecken in seiner Krippe. Er freut sich, dass er in Zeiten des Konsums „was für die Ewigkeit“ geschaffen hat und hofft, dass seine Kinder und Enkelkinder die Krippe irgendwann weiternutzen werden.

Frisches Moos und Zweige lassen das Werk lebendig aussehen

Doch bis dahin wird noch eine Weile vergehen. Die Karriere der Krippe in Bihls Wohnzimmer hat nach vierjähriger Bauzeit ja eben erst begonnen. Zum ersten Advent wird sie aus dem Keller geholt und im Wohnzimmer platziert. Frisches Moos lässt das Kunstwerk lebendig aussehen, die Figuren werden hübsch angeordnet. Nach Weihnachten kommen die Heiligen Könige mit einem Kamel dazu. 26 Krippenfiguren nennt Bihl mittlerweile sein Eigen.

Und weil die Arbeiten an der Krippe fürs Erste abgeschlossen sind, hat Andreas Bihl nun mit dem Schnitzen begonnen. Er hat gebrauchtes Werkzeug dafür erstanden und bereits einen kleinen Tannenbaum, einen lächelnden Schneemann und ein Stammtisch-Schild für einen Nachbarn gefertigt. Bihls Anfängerstücke sind schon vorzeigbar – gut möglich, dass er seine Krippenfigurensammlung bald um eigene Stücke erweitert.

Die Krippe wird wird niemals fertig

Doch auch die Krippe selbst ist nie fertig, sagt Bihl und lacht. Wenn er sie im Januar wieder in den Keller räumt, steigt in ihm unweigerlich die Handwerkslust hoch. Vermutlich hat er schon Baupläne im Kopf: Andreas Bihl liebäugelt mit einem Anbau an den bestehenden Rahmen. „Hier ein kleines Backhäuschen wäre doch noch schön“, sagt der 52-Jährige und mustert die weihnachtliche Landschaft. Oder vielleicht zuerst das Wasserrad, das er sich links neben dem Krippengebäude gut vorstellen könnte? Und gleich dazu die hölzerne Brücke, die er im Geiste schon über einem kleinen Bachlauf platziert.

Krippen und ihre Geschichten Bis Weihnachten stellen wir in loser Folge Menschen und ihre Weihnachtskrippen vor.