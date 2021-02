Auftritt bei Spaniens König "No Angels"-Sängerin erinnert sich an Busenblitzer

"Und der König guckt mich die ganze Zeit an, und ich denke: "Huch, ich bin ja heute besonders gut. Ich mach das wohl wirklich gut heute!" Und irgendwann nach dem Song guck ich so runter, und dann war eine Brust draußen. Ich hatte so eine Korsage und irgendwie, beim Tanzen ist da was rausgefallen, und ich hab nichts gemerkt", sagte sie über den Vorfall vor Jahren.