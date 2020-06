Auftritt auf dem Cannstatter Wasen Urlaub im Autokino, Revolverheld im Radio

Stuttgart - „Und heute im Autokino, nee?“, ruft er. Johannes Strate steht am Freitagabend mit Bart und tropischem Hemd auf der Bühne. Strate ist der Sänger von Revolverheld. Gerade begannen sie ihr Stuttgarter Konzert mit dem Hit „Freunde bleiben“. Revolverheld und Stuttgart sind alte Bekannte, die Band spielte oft schon in der Stadt – Johannes Strate erinnert sich an das LKA, die Röhre, den Killesberg, die Porsche-Arena, und er ist sich sicher: erst wenn man in ihrem Autokino gespielt hat, als Musiker, dann kennt man eine Stadt richtig gut.