Auftakt des CDU-Wahlkampfs Nur einmal geraten Merz und Laschet aneinander

Zum Selbstverständnis der CDU gibt es die „kleine Entscheidungshilfe“, die sich Moderatorin Tanja Samrotzki erhofft, nur begrenzt. Alle wollen sie eine bessere Diskussionskultur – Merz verbindet das mit dem Vorwurf an Kanzlerin Angela Merkel, in ihrer Zeit hätten viele Mitglieder die Lust an der Debatte verloren. Folglich spricht er von einer „Zäsur“. Alle wollen sie keine Koalition mit den Grünen herbei reden – hier wird Laschet konkret. Er bringt die FDP ins Spiel und sagt der Umweltpartei, was nicht geht: „Wir werden nichts machen, was das Industrieland Deutschland in seiner Substanz gefährdet.

Am 8. Januar diskutieren die Kandidaten öffentlich weiter. Dann geht es um die Themen Europa, Klima und Sicherheit.