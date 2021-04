Auftakt der Trainingswoche beim VfB Stuttgart Orel Mangala ist wieder zurück

Stuttgart - Der Terminkalender in der Fußball-Bundesliga ist weiterhin dicht getaktet. Daher war für die VfB-Spieler nach ihrem 1:0-Erfolg vom Ostersonntag über Werder Bremen gerade mal ein freier Tag drin. Bereits an diesem Dienstag um 15 Uhr bat der Cheftrainer Pellegrino Matarazzo seine Profis schon wieder zur ersten Übungseinheit der neuen Woche mit Blick auf das nächste Heimspiel der Saison. Denn nach den zuletzt drei in Serie gewonnenen Heimpartien gegen Schalke (5:1), Hoffenheim (2:0) und Bremen empfängt der Aufsteiger nun am Samstag (18.30 Uhr) das Team von Borussia Dortmund.