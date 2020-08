Aufstiegsrunde in Spanien Pablo Maffeos Erfolg kann den VfB reich machen

Der Aufstieg ins spanische Oberhaus ist noch nicht perfekt, doch der FC Girona ist am Wochenende dem Ziel ein ordentliches Stück näher gekommen. Im Halbfinale setzten sich die Katalanen nach Hin- und Rückspiel mit 3:1 gegen UD Almeria durch. Damit steht der Club im Finale um den Aufstieg. Dort treffen Maffeo und seine Kameraden am kommenden Donnerstag und Sonntag auf die Mannschaft des FC Elche. Der Sieger steigt auf in Liga eins. Im Hinspiel gegen Almeria spielte Maffeo keine Rolle, im Rückspiel wurde er erst in der 66. Minute eingewechselt. Gegen Elche nun ist der Verein in der Favoritenrolle.