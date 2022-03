Aufstieg in die erste Börsenliga Daimler Truck ab Montag im Dax

Was bedeutet der Aufstieg? Die Aufnahme in den Leitindex erhöht die Sichtbarkeit eines Unternehmens für Investoren in aller Welt. Außerdem mussten nach der Aufnahmeentscheidung am 3. März einige Fondsgesellschaften Aktien der Aufsteiger zukaufen: Da ETFs und andere Indexfonds die Wertentwicklung des Dax nachbilden, müssen Anbieter dieser Fonds bei Änderungen der Dax-Zusammensetzung reagieren. Zwar gibt es auch ETFs auf den M-Dax, dem Daimler Truck und Hannover Rück bislang angehörten. In Dax-ETFs fließt aber weitaus mehr Geld.