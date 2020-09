Mögliche Aufstellung des VfB-Stuttgart Pascal Stenzel kehrt in die Startelf zurück

Stuttgart - Die Mannschaft des VfB ist mit einem Altersdurchschnitt von 23,8 Jahren die zweitjüngste der Bundesliga, zudem betritt das Gros des Stuttgarter Teams wie sein Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem Aufstieg in Liga eins sportliches Neuland. Die Favoritenrolle will der VfB-Chefcoach im baden-württembergischen Derby gegen den SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr) daher nicht einnehmen. „Wir hoffen auf ein offenes Spiel – und glauben an unsere Stärken“, sagt Matarazzo, verweist nebenbei aber darauf, dass sein Team eines mit diversen Bundesliga-Novizen ist, während der Sportclub um Kulttrainer Christian Streich in der vergangenen Spielzeit um die europäischen Plätze mitspielte.