Aufstellung des VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez übernimmt die Joker-Rolle

„Wir haben in der Länderspielpause daran gearbeitet, uns zu entwickeln, was die Fehler aus den bisherigen Spielen angeht“, sagt Matarazzo zu dem Umstand, dass sein Team trotz des passablen Saisonstarts mit vier Punkten nach den drei Auftaktspielen bereits fünf Gegentore bekommen hat. Viele davon nach Standards. Dennoch will der Stuttgarter Chefcoach an seiner Dreierkette ganz hinten festhalten. Dank des großen Kaders besitzt der 42-Jährige trotz der Ausfälle dabei noch diverse personelle Optionen. Gut möglich ist es, dass Atakan Karazor ähnlich wie bereits in Teilen der vergangenen Rückrunde die Rolle des Mittelmannes in der Dreierkette übernehmen wird.