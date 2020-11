Aufstellung des VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez gibt sein Startelfdebüt

Stuttgart - Vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt in der leeren Mercedes-Benz-Arena hat der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo ein Luxusproblem. Der Abwehrchef Waldemar Anton ist nach überstandener Sprunggelenksverletzung wieder fit und drängt in die Startelf. Dort hat ihn zuletzt Atakan Karazor als Mittelmann der Dreierkette zuverlässig vertreten, weshalb einiges dafür spricht, dass es der VfB-Chefcoach mit beiden an der Seite des gesetzten Marc Oliver Kempf versucht.