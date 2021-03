Aufstellung des VfB Stuttgart Dieser VfB-Startelf vertraut Pellegrino Matarazzo

Stuttgart - Mit der Visitenkarte von neun Siegen aus den vergangenen elf Bundesligaspielen, darunter ein 2:1 gegen den FC Bayern, steigt Eintracht Frankfurt im Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB in den Ring. Auch wenn die Hessen ihre letzte Ligapartie in Bremen mit 1:2 verloren, so zählen sie doch zu den Mannschaften der Stunde im deutschen Fußball-Oberhaus.