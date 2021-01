Aufstellung des VfB gegen Mainz Sorge um Waldemar Anton

Stuttgart - In der Bundesliga-Heimpartie an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den Vorletzten FSV Mainz 05 will der VfB seine Ergebniskrise beenden. Von den vergangenen sechs Spielen hat der Aufsteiger vier verloren – da täte ein Dreier auch tabellarisch gut. „Ich denke nicht, dass dieses Spiel unseren restlichen Saisonverlauf bestimmen wird“, sagt der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo – und will die Bedeutung des Spiels nicht überbewerten: „Aber natürlich tun wir alles, um zu gewinnen.“