Aufstellung des VfB gegen Borussia Dortmund Der VfB empfängt einen Gegner mit Wut im Bauch

Stuttgart - Das hat gesessen – und ist bis heute unvergessen. Mit 5:1 hat der VfB Stuttgart das Hinspiel bei Borussia Dortmund gewonnen. Was für den Aufsteiger der Höhepunkt seiner bis jetzt so gelungenen Saison war, bedeutete für den Champions-League-Teilnehmer aus dem Ruhrpott den absoluten Tiefpunkt. Edin Terzic, der nach dem Debakel das Traineramt von Lucien Favre übernahm, sprach vor dem neuerlichen Duell an diesem Samstag (18.30 Uhr) in Stuttgart von der schlechtesten BVB-Leistung der vergangenen Jahre: „Eine Portion Wut darf auch mit dabei sein, wenn man in so ein Spiel geht.“