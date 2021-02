Mögliche Aufstellung des VfB Stuttgart Konstantinos Mavropanos droht die Auszeit

Stuttgart - Mit der 1:2-Niederlage im Pokal-Achtelfinale vom Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach will sich Pellegrino Matarazzo nicht lange aufhalten. „Es wäre mehr drin gewesen. Trotzdem haken wir das Spiel schnell ab“, sagt der VfB-Trainer. Schließlich geht es in dieser englischen Woche unmittelbar gegen den nächsten deutschen Vertreter im Europapokal: An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) wird unterm Bayer-Kreuz in Leverkusen die Bundesliga-Partie des VfB gegen die Werkself angepfiffen.