Aufsicht durch Ministerium Nach Urteil: Altmaier plant DIHK-Reform

VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin

Als die „Eisernen“ den Abstieg der Schwaben besiegelten

Am Dienstag treffen der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart in der Bundesliga aufeinander. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf zwei denkwürdige Partien in der Saison 2018/19, als die „Eisernen“ aus Berlin den Abstieg der Schwaben besiegelten.