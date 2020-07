Aufregung um Eva Herman „Spiegel“: Deutsche Rechtsradikale wollen Kolonie in Kanada aufbauen

Cape Breton - Deutsche Rechtsradikale und Verschwörungsideologen sind einem Bericht des „Spiegels“ zufolge dabei, in Kanada eine Kolonie von Gleichgesinnten aufzubauen. Hunderte Deutsche hätten sich bereits auf der Insel Cape Breton in der östlichen Provinz Nova Scotia angesiedelt, berichtete das Magazin am Donnerstag. Es berief sich auf Kaufverträge, Wertgutachten, Gerichtsakten sowie Protokolle von Betroffenen.