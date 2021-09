Aufregung um Doku „Eine andere Freiheit“ Til Schweiger wird Querdenker-Held

Stuttgart - Die Querdenker jubeln: „Til Schweiger schweigt nicht mehr“ wird auf Facebook verkündet, als sei ein großes Licht in dunkler Nacht entzündet worden. Der Trailer für „Eine andere Freiheit“ ist da, für einen österreichischen Dokumentarfilm, der sich dem Reizthema derCovid-19-Impfungen von Kindern und Jugendlichen widmet. Im Trailer lässt der in dramatischem Schwarz-weiß gefilmte Schweiger keinen Zweifel an seiner Position: „Und die Gefahr von so ’ner Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als der Virus selber, deswegen halte ich das persönlich für entsetzlich.“ Sein Blick geht an der Kamera vorbei ins Leere, als sehe er das Ende der Menschheit heraufziehen.