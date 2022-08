Aufregung in Winzerhausen Einem Dorf wird das Internet gekündigt

Glasfaserausbau wird forciert

Die Hoffnung ruhte dabei lange Zeit auf Unitymedia. Das Unternehmen schloss im Osten Winzerhausens rund 100 Haushalte an Glasfaser an, zog sich dann aber zurück. Die Planung für den weiteren Ausbau verlief im Sande. Seither wartet der Rest des Dorfes, ebenfalls ans ultraschnelle Internet angebunden zu werden. Und nach all dem Hin und Her hat das Warten bald ein Ende. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat damit begonnen, die Stadt Großbottwar und alle Stadtteile samt Winzerhausen ans Glasfasernetz anzuschließen. Da der Hauptverteiler in Großbottwar liegt, hätte Winzerhausen in der Reihenfolge noch etwas warten müssen. Die Deutsche Glasfaser sicherte der Stadt nun aber telefonisch zu, den dortigen Ausbau zu forcieren – im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Eine verbindliche Aussage oder ein Zeitplan stehen noch aus.