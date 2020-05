Aufnahme ans FSG Empörung über Abweisung von Schülern

Thomas Waldvogel (FWV) brachte noch einen anderen Punkt zur Sprache: die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Neubau der OPS. „Wenn die Schülerzahlen aus Benningen steigen, wird dann auch der Schlüssel zur Beteiligung verändert?“ Die Gefahr sah Warthon zwar nicht, nannte aber ein anderes Problem: So müsse man darüber nachdenken, ob man wie geplant 333 000 Euro für den Neubau zuschieße, wenn die berechtigte Gefahr bestehe, dass Benninger Kinder in Zukunft auch dort abgewiesen würden. Der Gemeinderat tagt in dieser Angelegenheit am 22. Juni.