Aufklärung für den Kreistag Nähere Infos zur Bottwartalbahn gewünscht

Caren Sprinkart, Referentin von Landrat Dietmar Allgaier, teilt auf Nachfrage mit, dass die Kreisverwaltung dem Antrag der SPD „selbstverständlich nachkommen und das Thema im Ausschuss behandelt wird“. In welcher Sitzung konkret das der Fall sein wird und ob dies öffentlich oder nicht-öffentlich geschieht, stehe allerdings noch nicht fest. Der übliche Ablauf sieht so aus, dass solche Anträge in der jeweils nächsten AUT-Sitzung unter dem Punkt „Verschiedenes“ eingebracht werden. Dann gibt die Kreisverwaltung Informationen, wie der Antrag behandelt wird – eine Abstimmung darüber vom AUT-Gremium erfolgt dabei laut Caren Sprinkart nicht. „In der Regel findet dann in der darauffolgenden Sitzung die inhaltliche Beratung dazu statt.“ Die nächsten beiden AUT-Sitzungen sind auf den 9. Oktober und 13. November terminiert.