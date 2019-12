Aufholjagd bleibt erfolglos Benninger Oberliga-Ringer unterliegen unglücklich in Ehningen

In Topform präsentierte sich André Flick (86 kg/Freistil), der gegen Alexander Mutz ständig in der Offensive war und in der fünften Minute die entscheidende Wertung zum 15:0-Überlegenheitssieg erkämpfte. Gegen den agilen Sebastian Sander zeigte Patryk Goluchowski (71 kg/Freistil) eine gute Leistung, musste sich aber letztlich knapp mit 1:3 geschlagen geben. Auf den Kampfstil des Ehningers Kai Rösch konnte sich Krysztof Banczyk (80 kg/griechisch-römisch) lange Zeit nicht einstellen, ging dann aber 30 Sekunden vor Kampfende mit 2:1 in Führung. Der Ehninger setzte dann alles auf eine Karte und sicherte sich mit einer riskanten Aktion am Ende einen 5:2 Punktsieg – beim Stand von 7:12 waren die Chancen der Benninger erheblich gesunken.