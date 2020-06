Aufgeschobene Operationen wegen Corona OP-Patienten brauchen weiter viel Geduld

Von Fall zu Fall werde stets abgewogen

Für die Kliniken ist es ein Kraftakt, sagt Mark Dominik Alscher, der medizinische Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) in Stuttgart. In der Hochzeit der Pandemie wurden die planbaren Operationen um 40 Prozent zurückgefahren – etwa ein unkomplizierter Leistenbruch oder ein Gelenkersatz. Teils traf dies auch Tumorpatienten – sofern eine Verschiebung medizinisch vertretbar war. Inzwischen stehe man in Kontakt mit den Patienten, um Nachholtermine zu vereinbaren, so Alscher. Gleichzeitig gibt es schon wieder neue Einweisungen. Von Fall zu Fall müsse nun stets abgewogen werden: Hat der Nachholtermin nun Vorrang oder doch der Neuzugang, weil dieser dringlicher sei? „So etwas muss den Patienten ja auch vermittelt werden.“

Fiebercheck für Besucher, Mund-Nasen-Schutz für Ärzte und Patienten

Ein Weiter so wie vor Corona könne es in absehbarer Zeit nicht geben, räumt auch Jan Steffen Jürgensen vom Klinikum Stuttgart ein: „Wir nähern uns zwar stark der vollständigen Auslastung an“, sagt er. Dafür sind aber andere Aufgaben hinzugekommen, die sehr personalintensiv zu betreuen sind: etwa die verschärften Hygiene- und Besucherregelungen. Wer das Krankenhaus betreten möchte, muss einen Fiebercheck über sich ergehen lassen und seine Adresse hinterlegen. Patienten müssen vor ihrer Behandlung in der Klinik auf Covid-19 getestet werden – nicht nur aufgrund des Ansteckungsrisikos. Studien besagen, dass infizierte Patienten, die sich einer OP unterziehen müssen, ein höheres Risiko für Komplikationen haben. Allein das Klinikum Stuttgart hat bisher über 35.000 solcher Labortests auf Covid-19 durchgeführt. „Das Personal, das wir für die Einhaltung der Regelungen benötigen, fehlt an anderer Stelle“, so Jürgensen. Im RBK ist man zudem dazu übergegangen,Vier-Bett-Zimmer in Doppelzimmer umzuwandeln. Um die wirtschaftlichen Ausfälle abzumildern, hat die Bundesregierung im Konjunkturpaket drei Milliarden Euro für das „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ vorgesehen.

Ein recht auf eine zweite Meinung

Nun hofft die APS-Vorsitzende Hecker, dass so den Klinikärzten mehr Zeit bleibt, um mit den Patienten zu kommunizieren, um Ängste abzubauen. Studien zufolge ist die Zahl der Krebspatienten zurückgegangen. Die Vermutung: Erkrankte werden seltener diagnostiziert, weil Fachärzte kaum Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt hatten oder die Patienten aus Angst vor Ansteckung gar nicht gekommen sind. Ähnliche Beobachtungen gibt es auch in der Kardiologie, wo die Zahl der akuten Herzinfarktpatienten stark geschrumpft ist. Hecker wird daher nicht müde, an die Patienten zu appellieren, mit Beschwerden zum Arzt zu gehen. Erst recht, wenn eine geplante Operation wegen Corona abgesagt werden musste. „Das habe ich auch der Patientin mit dem Gebärmutterhalskrebs geraten: Wenn Sie sich unsicher und sehr besorgt sind , dann gehen Sie zu einem zweiten Arzt, der die Diagnose nochmals beurteilt, damit auch nichts verschleppt wird.“