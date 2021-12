DHB-Aufgebot Neue Ära: Gislason setzt bei Handball-EM auf neun Debütanten

Der Verband sieht dies mittlerweile als generelles Problem. "Wir ärgern uns schon darüber, dass einige Nationalspieler ihre Karriere aus unterschiedlichsten Gründen nicht so konstant im Nationalteam sehen wie das in anderen Nationen der Fall ist. Zum einen werden Turniere nicht besucht, zum anderen Auswahlkarrieren frühzeitig beendet, obwohl die Leistungs-Peaks im Verein häufig noch kommen. Das ist eine Sache, die uns nicht gefällt", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Optimismus beim DHB

Dennoch sieht er der Endrunde zuversichtlich entgegen. "Die Mischung in unserer Nationalmannschaft besteht aus jungen und erfahrenen, zum Teil international noch unbekannten, aber durchweg gnadenlos motivierten Spielern. Wir haben ein spannendes Team, das unbekümmert auftreten kann und den Handball-Fans viel Freude bereiten wird", sagte Kromer. Es bestehe eine große Euphorie im Team: "Alle haben sich tierisch gefreut, die EM spielen zu können."

Los geht es am Neujahrstag, wenn sich der DHB-Tross zum Lehrgang in Großwallstadt trifft. Den Abschluss der EM-Vorbereitung bilden zwei Länderspiele gegen Serbien am 7. Januar in Mannheim und 9. Januar in Wetzlar. "Unser Plan steht, die gemeinsame Arbeit in der Trainingshalle beginnt im neuen Jahr", sagte Gislason. "Wir werden uns gezielt auf unsere EM-Gegner vorbereiten."

Drei Tage nach dem letzten EM-Test reist die DHB-Auswahl nach Bratislava, wo es in der Vorrunde gegen Belarus, Österreich und Polen geht. "Wir wissen, dass wir alles andere als ein Favorit sind. Wir müssen die fehlende Erfahrung mit Begeisterung und mannschaftlicher Geschlossenheit ausgleichen", formulierte Gislason den EM-Auftrag.