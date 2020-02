Auffahrunfall an der Ampel Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Pleidelsheim - Eine 26-jährige Fahrerin eines Ford befuhr am Samstag gegen 13.50 Uhr die Landesstraße 1125 von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim. Hinter dem Ford fuhr ein Fiat, der von einer 71-Jährigen gelenkt wurde. Als die 26-jährige an einer Ampel verkehrsbedingt halten musste, erkannte die dahinterfahrende 71-jährige Fahrerin dies nicht rechtzeitig und fuhr auf.