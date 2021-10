Aufarbeitung sexueller Gewalt "Innere Apokalypse" - Missbrauch in der evangelischen Kirche

Detlev Zander ist ein zweiter. Er ruft bei der Vorstellung der von der evangelischen Kirche finanzierten Studie am Donnerstag in München eindringlich dazu auf, dass weitere Betroffene sich melden - damit endlich klar wird: "Was ist wann, wie, wo passiert?" Dass er als Betroffener an der Studie mitarbeite, sei "ein Meilenstein", die Studie "nützlich, um (...) klar zu machen, dass es sexuelle Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie gegeben hat".