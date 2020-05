Auf www.marbach-handelt.de Eine besondere Aktion

Vier Bereiche werden generationsübergreifend bespielt: Wirtschaft, Kultur, Freizeit und Sport, hinzu kommt noch ein wöchentlich geschriebener Fortsetzungsroman. Die Beiträge für den Start stehen bereits: Am Montag, 11. Mai, werden die Marbacher Weingärtner einen Rabatt-Coupon spendieren, am 12. Mai liefert Felix Gschwind ein Video, in dem er ein Gitarrenstück spielt und Einblicke in die Corona-Welt der Musiker gibt. Am Mittwoch erläutert die Fitness- und Personaltrainerin Christine König, wie wir jetzt in Bewegung bleiben können, und am Freitag macht Debora Parra vom i-dipfele mit einem Rezeptvorschlag allen den Mund wässrig. Zum Abschluss der Woche darf man auf das erste Kapitel des Fortsetzungsromans gespannt sein, das Andrea Hahn schreibt.