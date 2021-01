Auf Tuchfühlung bei „Fische im Tee“ Kandidaten wollen alle Marbacher mitnehmen

Marbach - In der ersten Vorstellungsrunde der Kommune konnten sich die sieben Bewerber um den Marbacher Bürgermeisterposten noch klassisch in Reden vorstellen und ihre Ziele präsentieren. Am Montag folgte dann per Live-Stream aus der Stadthalle Teil zwei, bei dem die Kandidaten vornehmlich Fragen beantworteten, die Bürger eingesandt hatten. Unter dem Label ihres Talk-Show-Formats „Fische im Tee“ moderierten Adrian Gieseler und Achim Seiter die Veranstaltung, die im Schnitt rund 220 Zuschauer zuhause an den Bildschirmen verfolgten. Sie erlebten Kandidaten, die ihre Standpunkte unter anderem zu den Themen Verkehr, Kinderbetreuung und Wohnen darlegten. Dabei wurden kleine und größere Unterschiede deutlich, aber auch Gemeinsamkeiten: Im Grunde wollen alle die Bürger mitnehmen und in Entscheidungsprozesse einbinden. Zudem wurden die Pläne zur Erweiterung des Steinbruchs in Rielingshausen quasi durch die Bank kritisch gesehen.