Auf Rätseltour in der Schillerstadt Mit einem Escape Game Marbach erkunden

Marbach - Was haben Personen auf einem Bild in der Marbacher Altstadt gemeinsam und wer tanzt darauf aus der Reihe? Was hat es mit den Schmetterlingen in Nähe der Alexanderkirche auf sich und wo findet man einen Namen am Oberen Torturm, ohne den das Spiel nicht weitergeht? Beim neu entwickelten Escape Game der Firma Flucht-Raum aus Ludwigsburg werden die Teilnehmer auf eine besondere Mission durch die Schillerstadt geschickt. Ihr Ziel: Ein gestohlenes Gedicht von Marbachs großem Sohn Schiller muss gerettet werden. Doch wie? Das erfahren die Teilnehmer erst mit Beginn der Rätselrunde, die per Handy oder Tablet absolviert werden kann. Von Station geht es hierbei zu Station, 17 sind es am Ende an der Zahl. Zwei Stunden Zeit haben die Spieler, um die Lösung und damit Schillers Zeilen zu finden. In diesen gibt es einen Spaziergang durch die Marbacher Altstadt, die Holdergassen und hinauf zur Alexanderkirche und zum Bahnhof.