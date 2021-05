Auf Gegenfahrbahn geraten Mann stirbt bei tragischer Kollision

Affalterbach - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 13.35 Uhr auf einem übersichtlichen Streckenabschnitt der L 1127 zwischen Affalterbach und Leutenbach gekommen. Der 47-jährige Fahrer eines Audi war aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem beladenen Betonmischer zusammengeprallt. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Betonmischers blieb unverletzt.