Auf Drogeriemarkt-Parkplatz Audi in Marbach beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der am Montag zwischen 15.30 und 16 Uhr auf einem Drogeriemarkt-Parkplatz in der Wildermuthstraße in Marbach abgestellt war. Der Unbekannte richtete an dem geparkten Auto einen Sachschaden von etwa 4000 Euro an und machte sich anschließend aus dem Staub.