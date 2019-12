Auf der L1124 von Kirchberg nach Großaspach Auto überschlägt sich

Aspach - Eine 48-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die Landesstraße 1124 von Kirchberg an der Murr in Richtung Aspach-Großaspach. Im Bereich einer Kurvenkombination kam der Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Danach kam es von der Straße ab und überschlug sich.