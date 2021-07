Auf der A81 bei Ilsfeld Massenunfall bei Aquaplaning

Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht

Bei der Kollision wurden beide Fahrer schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Wagen entstand jeweils Totalschaden. Durch heranfahrende Fahrzeuge kam es zu weiteren Unfällen. Ein 50-jähriger, ein 48-Jähriger und eine 30-Jährige, jeweils mit einem Mercedes sowie eine 48-Jährige mit einem Peugeot Boxer kollidierten ebenfalls mit dem BMW, dem Ford oder untereinander. Dabei wurde der 50-Jährige leicht verletzt und vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.