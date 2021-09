Auf dem roten Teppich Kristen Stewart als Diana beim Filmfest Venedig

Tatsächlich konnte sich Stewart in gewisser Hinsicht mit Dianas Erfahrungen identifizieren, wie sie am Freitag in Venedig erzählte. Immerhin sorgten die Beziehungen und Trennungen des "Twilight"-Stars in der Vergangenheit ebenfalls immer wieder für Schlagzeilen. "Ich kenne das Gefühl, dass man eine Situation nicht kontrollieren kann oder wie Menschen über dich denken." Wenn man sich in die Ecke gedrängt fühle, sei es normal, die Zähne zu zeigen. Bei Diana bewunderte sie, wie diese "ihr Herz auf der Zunge trug", sagte Stewart. Sie steche mit einem Funkeln hervor, es habe nicht viele Menschen wie sie gegeben.