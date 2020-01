Auf dem Laufsteg Mit Glitzerprothese: Giusy Versace will andere ermutigen

Die Modewoche zieht es auch an ungewöhnliche Orte. Designer Wolfgang Joop zeigte Neues für van Laack in der Lebensmittelabteilung des KaDeWe - zwischen Marmeladengläsern und Pralinenschachteln. William Fan stellte seine Entwürfe im Fernsehturm vor. Der große Laufsteg im Kraftwerk sollte am Abend mit "Looks by Wolfgang Joop" schließen. Noch bis Freitag gibt es Veranstaltungen und Messen an anderen Orten.

Giusy Versace bekam für ihren Auftritt viel Applaus. Ihrer Meinung nach tut sich gerade etwas, auch dank sozialer Netzwerke. Das brasilianische Model Paola Antonini etwa postet bei Instagram viele Bilder, auf denen sie auch ihre Beinprothese zeigt. Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich erklärte, Vielfalt liege ihnen schon lange am Herzen. Sie hätten etwa auch immer schon bis Konfektionsgröße 50 produziert.

Anfangs habe man über sie wegen ihrer Familie und ihres Unfalls gesprochen, sagte Versace. Heute rede man über sie wegen ihres Sports und ihrem Sieg bei der Fernsehsendung. Sie ist Abgeordnete für Silvio Berlusconis Partei Forza Italia. Dort setze sie sich etwa dafür ein, dass Menschen mit Behinderung die nötigen Hilfen bekämen.

An ihren Unfall könne sie sich noch erinnern - sie sei mit dem Auto unterwegs zu einem Geschäftstermin gewesen, sagte Versace. Darüber zu sprechen, sei wie Therapie gewesen. Sie sei nicht wütend, sondern dankbar, dass sie eine zweite Chance aufs Leben bekommen habe.