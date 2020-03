Ausfälle möglich Bundesländer verschieben Schulabschlussprüfungen

Nach Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag hatte am Mittwoch auch Bayern angekündigt, wegen der derzeitigen Schulschließungen in der Coronakrise die Abiturprüfungen zu verschieben. Der Beginn der Prüfungen im Freistaat soll vom 30. April auf den 20. Mai 2020 verlegt werden, um den Schülern nach dem erhofften Ende der Schulschließungen genug Vorbereitungszeit zu geben. Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg wollen Verschiebungen ebenfalls prüfen. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, man sei "in Abstimmung mit der Ländergemeinschaft". In anderen Ländern, wie Sachsen, waren vorerst keine Terminänderungen geplant.