Auch Sven Mislintat ist beeindruckt Alle loben das Supertalent Florian Wirtz

Stuttgart/Leverkusen - Sven Mislintat kennt sich ja ganz gut aus mit hochveranlagten Fußballern. Er weiß zu beurteilen, was sie mitbringen, wie weit sie schon sind, wo es hingehen kann. Umso bemerkenswerter ist, was der Sportdirektor des VfB von Florian Wirtz hält. „Er ist bereits jetzt ein absoluter Unterschiedsspieler“, sagte Mislintat über den 18-jährigen Mittelfeldmann von Bayer Leverkusen. „Was er zeigt, ist wirklich beeindruckend.“ Zu beobachten war dies auch am Sonntag in Stuttgart – als Mislintat in der ersten Reihe saß.