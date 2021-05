Auch ohne Abi: Spannende Jobs im Museum Irgendwas mit Kunst

Anders als die meisten Betriebe ist ein Museum nicht so stark umsatzorientiert

Vanessa Stroh ist zum Beispiel Personalsachbearbeiterin an der Staatsgalerie Stuttgart. Ihr gefällt an ihrer Tätigkeit besonders, dass sie bei ihrer Arbeit von Kunst umgeben ist. Außerdem sei die Staatsgalerie „nicht so stark umsatzorientiert wie es in anderen Bereichen der Fall ist“, erzählt sie. Vanessa Stroh hat eine kaufmännische Ausbildung absolviert und hatte als Kauffrau für Dialogmarketing zunächst gar nichts mit dem Personalbereich zu tun. Als sie dann mit Personalthemen in Kontakt kann, hat sie gemerkt, dass ihr das gefällt. Deshalb hat sie nebenberuflich eine Weiterbildung zur Personalfachkauffrau gemacht – ein Jahr kompakt. „Das ist sehr hilfreich“, sagt sie.