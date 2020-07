Auch in Baden-Württemberg verkauft Hersteller ruft Kreuzkümmel wegen möglichen Giftstoffs zurück

Die sogenannten Pyrrolizidinalkaloide sind Giftstoffe, die sich einige Pflanzen zum Schutz vor Fressfeinden bilden - beim Menschen kann die Einnahme in großer Menge unter anderem die Leber schädigen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt erhöhte Werte an Pyrrolizidinalkaloiden enthalten sind“, hieß es in der Mitteilung. Das Gewürz sollte auf keinen Fall konsumiert werden.