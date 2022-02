Auch in Baden-Württemberg verkauft Alnatura und dm rufen Mandel-Produkte zurück

Kaufpreis wird erstattet

In den Packungen „dmBio Mandeln 200g“ könnten Bittermandeln enthalten sein, teilte dm am Freitag mit. Betroffen sind demnach Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29.08.2022 und 30.08.2022. Kundinnen und Kunden sollen die Mandeln nicht mehr essen und in einen dm-Markt zurückbringen. Dort werde der Kaufpreis erstattet.